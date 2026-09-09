El encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra quienes resulten responsables por posibles daños a la Hacienda Pública y al Patrimonio Municipal, derivados de la retención de recursos provenientes de infracciones de tránsito por parte del Instituto de Control Vehicular (ICV).

La denuncia señala un adeudo de 17 millones 663 mil 245 pesos, correspondientes al 80 por ciento de los recursos recaudados por multas de tránsito municipales durante marzo, abril y mayo de 2026, que permanecen pendientes de entrega al Municipio.

Escobedo acusa falta de entrega de recursos del ICV

Quiroga Chapa afirmó que el Municipio ha solicitado en reiteradas ocasiones al gobernador de Nuevo León, Samuel García; al director del ICV, Carlos Comsille Villarreal, y al encargado de despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Ulises Carlín, la entrega de los recursos pendientes, sin obtener respuesta hasta el momento.

El funcionario agregó que el Municipio tampoco ha recibido información sobre los recursos recaudados por concepto de multas durante junio, julio y agosto de 2026.

Asimismo, señaló que la falta de coordinación entre el Estado y el Municipio ha provocado casos de doble cobro a ciudadanos que ya habían pagado sus citatorios en Escobedo y posteriormente recibieron un nuevo requerimiento de pago por parte del ICV.

De acuerdo con el funcionario, esta situación genera afectaciones a los ciudadanos y evidencia la necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades estatales y municipales.

Escobedo desconoce información sobre pase turístico

Por otra parte, José Antonio Quiroga Chapa afirmó que Escobedo no ha recibido información del Gobierno de Nuevo León sobre el pase turístico que se aplicará a partir del 22 de octubre a vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países.

De acuerdo con la medida anunciada por el Estado, a partir del 22 de octubre los vehículos foráneos que ingresen a Nuevo León deberán contar con un permiso para circular por territorio estatal. En caso de no contar con él, no exhibirlo o tenerlo vencido, sus propietarios podrán ser sancionados.

Quiroga Chapa señaló que el Municipio no ha recibido comunicación oficial sobre la medida y consideró que esto refleja nuevamente una falta de coordinación entre el Gobierno estatal y Escobedo.