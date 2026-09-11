Escobedo fue sede de la reunión anual de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, donde autoridades de distintas ciudades compartieron experiencias y políticas públicas para promover el aprendizaje durante toda la vida.

El encuentro permitió destacar la importancia de entender la educación como un proceso permanente que no se limita a las aulas ni a una etapa específica de la vida. Bajo esta visión, gobiernos, instituciones educativas, centros de trabajo, organizaciones y ciudadanía tienen un papel en la generación de oportunidades de aprendizaje.

En la reunión participaron Raúl Valdés Cotera, coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO; Mario Alberto Ishii, intendente de José C. Paz, Argentina; Cecilia Patrón Laviada, presidenta de la Red de Ciudades de Aprendizaje de México, y José Antonio Quiroga Chapa, encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo.

José Antonio Quiroga destaca aprendizaje permanente en Escobedo (Cortesía)

José Antonio Quiroga destaca modelo de desarrollo de Escobedo

Durante su intervención, José Antonio Quiroga Chapa presentó las principales políticas y acciones que impulsa Escobedo bajo una visión de desarrollo integral, basada en conocer las necesidades de los distintos sectores de la ciudad, simplificar procesos y fortalecer las capacidades de las personas.

El encargado de despacho señaló que la educación, la cultura, la tecnología, la seguridad, la participación ciudadana, la inversión y el bienestar forman parte de una misma estrategia para generar mejores oportunidades y elevar la calidad de vida de las familias y comunidades.

En este sentido, destacó la importancia de impulsar políticas públicas que permitan que el crecimiento de Escobedo se traduzca en mayores oportunidades para sus habitantes.

José Antonio Quiroga destaca aprendizaje permanente en Escobedo (Cortesía)

Escobedo fortalece alianzas con Ciudades del Aprendizaje

La reunión se realizó en el Teatro Digital Fidel Velázquez y permitió el intercambio de experiencias entre representantes de ciudades que comparten el objetivo de promover el aprendizaje permanente.

El encuentro también abrió la posibilidad de generar nuevas alianzas y compartir buenas prácticas relacionadas con el desarrollo social, la innovación y el bienestar, con la educación como una herramienta que puede acompañar a las personas en distintas etapas de su vida.