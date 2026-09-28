José Antonio Quiroga Chapa, encargado de Despacho de la Presidencia Municipal, realizó un recorrido por los diferentes espacios del Festival del Elote en las Plazas Outlet de Escobedo, donde más de 50 expositores ofrecen sus productos a los ciudadanos.

Durante la jornada, que inició a las 17:00 horas, Quiroga Chapa estuvo acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez, y el secretario de Desarrollo Económico, César Leija.

Festival del Elote en Escobedo ofrece gastronomía y actividades para toda la familia. (Cortesía)

Festival del Elote reúne comida y actividades familiares en Escobedo

Durante su recorrido, las autoridades conocieron la variedad de alimentos que se ofrecen en el Festival del Elote, mientras los ciudadanos disfrutaban de las distintas actividades preparadas para las familias.

El evento reúne una oferta gastronómica acompañada de música y actividades para toda la familia, en un ambiente de convivencia entre los asistentes.

El Festival del Elote continuará este domingo hasta las 22:00 horas en las Plazas Outlet, donde los ciudadanos pueden acudir a disfrutar de la oferta gastronómica, música y actividades preparadas para las familias.