El Gobierno Municipal de Escobedo realizó la jornada “Escobedo Recicla” en el Parque Ojo de Agua de la colonia Jardines del Canadá, con el objetivo de promover entre la ciudadanía la correcta disposición de materiales reciclables y reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios.

Escobedo impulsa el reciclaje con jornada ciudadana (cortesía )

Las actividades se realizaron de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde y contaron con la presencia del encargado de despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, quien acompañó las actividades de recepción de materiales.

Escobedo impulsa el reciclaje con jornada ciudadana (cortesía )

Ciudadanía entrega materiales reciclables

A través de la modalidad drive thru, habitantes de Escobedo acudieron para entregar distintos materiales susceptibles de reciclaje, entre ellos cartón, plástico, vidrio, metales, aceite, basura electrónica y pilas. Como incentivo para promover la participación ciudadana, quienes acudieron a entregar sus materiales recibieron a cambio una planta de temporada.

Escobedo impulsa el reciclaje con jornada ciudadana (cortesía )

En la jornada también participó el secretario del Medio Ambiente, Rolando Ríos Maldonado, además de voluntarios que apoyaron en las actividades. Con este tipo de acciones, el Municipio busca fomentar la separación y aprovechamiento de residuos, así como contribuir a reducir la contaminación y el impacto generado por la disposición de basura.