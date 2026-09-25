El Gobierno Municipal de Escobedo a cargo de José Antonio Quiroga Chapa participó en una jornada de limpieza del Río Pesquería en coordinación con la organización Sociedad Sostenible (SOSAC), en la que participaron 125 voluntarios para realizar labores de recolección de residuos.

Escobedo y SOSAC realizan labores de limpieza en el Río Pesquería. (cortesía )

Las actividades se realizaron de las 9:00 de la mañana a las 12:00 de la tarde. El Secretario de Medio Ambiente Municipal, Rolando Ríos, acudió al punto de encuentro y participó en el arranque de la jornada.

Recibimos apoyo de la iniciativa privada y organizaciones como SOSAC que nos ayudan a rescatar espacios contaminados. Rolando Ríos, Secretario de Medio Ambiente Municipal

El funcionario destacó el respaldo de la iniciativa privada y de organizaciones civiles para contribuir en la recuperación de espacios contaminados. Los residuos recolectados serán trasladados para su confinamiento en SIMEPRODE, con el objetivo de evitar que lleguen a otros cuerpos de agua.

Escobedo y SOSAC realizan labores de limpieza en el Río Pesquería. (cortesía )

SOSAC llama a evitar que los residuos lleguen al río

Cristina Martínez, integrante de SOSAC, señaló que el Río Pesquería es uno de los principales afluentes del Área Metropolitana de Monterrey y atraviesa el municipio de Escobedo, por lo que consideró necesaria la participación ciudadana tanto en las labores de limpieza como en la prevención de la llegada de residuos al cauce.

Deben hablar con Servicios Públicos, no hablarle a carretoneros, ya que echan aquí los residuos de manera ilegal. Cristina Martínez, integrante de SOSAC

De acuerdo con la integrante de SOSAC, durante los dos años de colaboración con el Gobierno de Escobedo se han retirado alrededor de 15 toneladas de residuos del Río Pesquería, mediante trabajos realizados de manera manual.