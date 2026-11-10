El Gobierno de Escobedo ampliará el puente y canal pluvial de la colonia Nexxus Sector Dorado, ubicada entre la avenida Pinos y la calle Platino, con el objetivo de mejorar el desfogue del agua de lluvia y reducir los riesgos de inundaciones en la zona.

El proyecto contempla una intervención de mil 123 metros cuadrados y beneficiará hasta a 30 mil habitantes. De acuerdo con el alcalde, los trabajos permitirán incrementar la capacidad hidráulica del canal y agilizar la circulación del agua para evitar los encharcamientos que suelen registrarse sobre la avenida Pinos.

Escobedo ampliará canal pluvial para agilizar el desfogue del agua en Nexxus

El alcalde explicó que la ampliación permitirá aumentar el volumen de agua que puede conducir el canal y mejorar la velocidad de desfogue durante las lluvias.

Le vamos a dar mayor velocidad de desfogue al canal y mayor volumen hidráulico, lo que permitirá que evitemos el encharcamiento que se genera en la avenida Pinos. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

Como parte de la intervención, también se contempla la renovación de las luminarias del área y la instalación de cruces peatonales sobre el canal pluvial, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad para quienes viven y transitan por este sector.

Durante la presentación del proyecto, el alcalde destacó que la realización de obras públicas requiere la colaboración entre el Gobierno, el sector empresarial y la ciudadanía, mediante la generación de empleo, la inversión y el cumplimiento de las contribuciones.

Con la ampliación del puente y canal pluvial en Nexxus Sector Dorado, el Gobierno de Escobedo busca fortalecer la infraestructura para el manejo del agua de lluvia y reducir los encharcamientos en avenida Pinos, en beneficio de las familias de la zona.