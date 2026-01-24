El gobierno de Escobedo anunció el arranque de la segunda etapa del Distribuidor Vial Triángulo Norte, una de las obras clave para mejorar la movilidad de la zona metropolitana, la cual contempla nuevos trabajos de pavimentación y ajustes viales en el cruce de las carreteras a Monclova y Colombia.

Escobedo comienza con trabajos en Distribuidor Vial Triángulo Norte

De acuerdo con autoridades municipales, los trabajos comenzarán el lunes a partir de las 11:00 horas, con la colocación de 5 mil metros cuadrados de pavimento hidráulico, lo que permitirá liberar áreas ya concluidas y mantener la circulación vehicular durante el desarrollo de la obra.

El secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda, informó que esta fase se realizará en el punto conocido como “La Rotonda”, donde convergen ambas carreteras, y forma parte del plan integral para optimizar los flujos vehiculares en uno de los tramos con mayor tránsito en el municipio.

Gobierno de Escobedo continuará la obra del Triángulo Norte para mejorar la movilidad en carreteras clave (Cortesía)

En esta segunda etapa se trabajará con pavimento hidráulico, material que ofrece mayor durabilidad, además de que se implementarán flujos en un solo sentido, desviaciones temporales y contraflujos para facilitar el desplazamiento de los automovilistas.

Rueda recordó que en meses anteriores se intervino la parte sur de “La Rotonda”, donde ya se colocó nueva carpeta hidráulica. Gracias a ello, esa zona podrá utilizarse ahora como desviación en contraflujo, permitiendo avanzar con las obras en el tramo oriente, en dirección al norte del cruce.

Los trabajos contemplan demoliciones, colocación de estructuras de pavimento y el colado de concreto hidráulico, acciones necesarias para consolidar esta etapa del distribuidor vial.

Para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona, se instalarán señalamientos viales y habrá presencia permanente de oficiales de tránsito, quienes se encargarán de encauzar el flujo vehicular y reducir afectaciones.

El Gobierno de Escobedo reiteró que estas acciones buscan mejorar la movilidad, reducir tiempos de traslado y brindar mayor seguridad vial a quienes circulan diariamente por este importante corredor.