El Municipio de Escobedo activó un operativo de limpieza en sistemas de alcantarillado, vados y arroyos tras las recientes lluvias registradas en la ciudad, con el objetivo de retirar basura y escombros y reducir riesgos para la población.

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, junto con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Servicios Públicos, realizó recorridos desde la noche del jueves y durante la madrugada del viernes para supervisar las zonas afectadas.

Escobedo refuerza limpieza de arroyos y alcantarillas tras lluvias

Durante la mañana, personal de la Secretaría de Servicios Públicos trabajó en distintos puntos del municipio para limpiar arroyos y alcantarillas, retirando basura que fue arrastrada por las fuertes precipitaciones.

Las labores se realizaron, entre otros puntos, en las avenidas Las Torres y Raúl Salinas, donde una cuadrilla retiró de forma manual y con apoyo de maquinaria escombro, maleza y basura acumulada en canales pluviales y alcantarillas.

Otro de los puntos atendidos fue el cruce de las carreteras a Laredo y Monclova, donde el sistema de alcantarillado quedó obstruido por basura arrojada en la vía pública.

A estas acciones se sumó personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el cruce de Barragán y Las Torres, elementos de Proxpol retiraron basura y escombro generado por una obra sin concluir de Agua y Drenaje, con el propósito de liberar obstáculos de la vialidad.

Protección Civil de Escobedo mantiene alerta por más lluvias

Felipe Canales informó que la Secretaría de Servicios Públicos reforzó los operativos de limpieza en zonas de riesgo para contribuir a garantizar la seguridad de transeúntes, conductores y familias.

Durante la noche del jueves y la madrugada del viernes, elementos de Seguridad Ciudadana y Protección Civil permanecieron desplegados para brindar apoyo a automovilistas que quedaron varados, con un saldo blanco.

Ante el pronóstico de más lluvias, los equipos encabezados por Protección Civil Municipal permanecerán en alerta las 24 horas, preparados para atender de manera inmediata los reportes ciudadanos.

Escobedo pide evitar ríos, arroyos y vados durante las lluvias

Elementos de Proxpol apoyarán, de ser necesario, a los conductores en puntos conflictivos y coordinarán cierres preventivos de vialidades cuando se registren niveles elevados de agua.

El Municipio reiteró el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni vados, además de evitar tirar basura en la vía pública, debido a que estas acciones pueden incrementar el riesgo de inundaciones.

Para reportes o solicitudes de apoyo, la ciudadanía puede comunicarse a Protección Civil Escobedo: 81 8397 2911; Seguridad Ciudadana: 81 8286 9200; o al 911.