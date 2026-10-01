Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, supervisó los trabajos de ampliación de un carril en la lateral del Libramiento Noroeste, a la altura del acceso a la Avenida Chocolate, obra que cuenta con una inversión superior a 12 millones de pesos.

El proyecto contempla la construcción de mil 600 metros cuadrados de pavimento asfáltico, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los riesgos de accidentes viales en este punto del municipio.

Andrés Mijes supervisa ampliación del Libramiento Noroeste

Durante el recorrido, el alcalde estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Martiniano Rueda, y destacó que la nueva vialidad permitirá agilizar el acceso hacia la Avenida Chocolate, al evitar que los automovilistas tengan que incorporarse al flujo principal del Libramiento Noroeste.

De acuerdo con el gobierno municipal, los trabajos beneficiarán a más de 150 mil habitantes de la zona norponiente de Escobedo, además de conductores provenientes de municipios vecinos como El Carmen.

Mijes explicó que la ampliación permitirá que los automovilistas puedan acceder a la Avenida Chocolate mediante la lateral, sin necesidad de incorporarse al tráfico del Libramiento Noroeste.

Obra en Escobedo busca mejorar movilidad de 150 mil habitantes

El alcalde señaló que la intervención beneficiará a habitantes de sectores como San Miguel, San Francisco y La Alianza, así como a personas que se trasladan desde El Carmen.

Con esta obra vamos a mejorar sustancialmente la movilidad para todas las personas que viven en San Miguel, San Francisco, La Alianza, inclusive en el municipio vecino de El Carmen. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

El proyecto se realiza con recursos del Fondo de Ultracrecimiento y cuenta con el permiso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Con la ampliación de este tramo, el gobierno de Escobedo busca facilitar los accesos hacia la Avenida Chocolate y mejorar las condiciones de circulación en uno de los puntos de conexión de la zona norponiente del municipio.