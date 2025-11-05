Fue por medio de sus redes sociales que el conductor de Multimedios, Ernesto Chavana, reveló haber sido hospitalizado.

En el comunicado se lee que se encuentra “bien y en buenas manos”, detonando aún así preocupación entre sus fans y seguidores.

Fue por medio de una videollamada hasta el estudio de Canal 6 de Multimedios que Ernesto Chavana dio detalles de la intervención a la que se sometió.

Ernesto Chavana (Especial / Especial)

Ya internado le realizaron estudios y ha permanecido bajo supervisión médica, todo mientras continúan drenando el líquido del absceso.

Ahora el presentador de Multimedios deberá usar un dispositivo en próximos días que le permitirá seguir drenando el líquido acumulado.