El Gobierno de Monterrey resguardó una calle de la colonia Santa Anita, al sur de la ciudad, luego del derrumbe de una barda y la formación de un socavón que representan un riesgo para peatones y automovilistas.

Los hechos se registraron en Vía Los Encinos, en el tramo hacia Los Morales, donde oficiales de Tránsito de Monterrey y personal de Protección Civil Municipal acudieron para delimitar la zona y prevenir accidentes.

Monterrey cierra un carril por derrumbe de barda y socavón

La mañana de este viernes se reportó el derrumbe de una barda y la formación de una zanja en Vía Los Encinos, por lo que las autoridades determinaron resguardar varios metros de la calle.

Como medida preventiva, se realizó el cierre de un carril de circulación, el cual quedó abanderado y señalizado con trafitambos y cinta amarilla para advertir a quienes transitan por la zona.

El Gobierno de Monterrey indicó que la medida busca salvaguardar la integridad física de las personas que utilizan esta vialidad, ante el riesgo generado por el daño registrado en el lugar.

Al sitio también acudió personal de Servicios Públicos de Monterrey para evaluar los daños y realizar las labores de atención correspondientes. Las autoridades darán seguimiento a la evolución de los trabajos.

Mientras se llevan a cabo estas acciones, personal de Tránsito permanecerá atento a las condiciones de la vialidad e informará cuando pueda restablecerse la circulación.

El cierre preventivo forma parte de la estrategia Escudo del Gobierno de Monterrey, implementada con el objetivo de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Por el momento, se recomienda transitar con precaución en la zona de Vía Los Encinos, particularmente en el tramo hacia Los Morales, debido al cierre del carril.