Con una jornada enfocada en el bienestar animal, la presidenta del DIF Escobedo, Yesi de Mijes, encabezó una campaña de esterilización gratuita en la que se atendió a 40 perritos y gatitos, como parte de las acciones para fomentar la tenencia responsable y prevenir el abandono.

Durante la actividad, realizada en coordinación con la Dirección de Protección y Bienestar Animal, Yesi de Mijes convivió con familias beneficiadas, escuchó sus testimonios y agradeció la confianza depositada en esta iniciativa preventiva.

“Hoy hicimos algo que cambia el futuro, esterilizamos a 40 perritos y gatitos, porque cuando prevenimos con amor protegemos con responsabilidad” Yesi de Mijes, presidenta DIF Escobedo

Escobedo realiza jornada de esterilización

La jornada garantizó procedimientos seguros y sin costo, con el objetivo de promover el cuidado responsable de mascotas y fortalecer la cultura de bienestar animal en el municipio.

Escobedo fortalece cultura cívica y protección animal en Nuevo León (cortesía)

Estas acciones forman parte del modelo de trabajo de la 4T Norteña que impulsa el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, alineado al principio de Crecimiento con Justicia promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el desarrollo también contempla la empatía y la responsabilidad social.

En ese contexto, Andrés Mijes también encabezó la campaña “No los atropelles, déjalos cruzar”, enfocada en generar espacios más seguros para la movilidad de familias y mascotas en Escobedo.

La iniciativa busca concientizar a automovilistas para reducir la velocidad en cruces peatonales, respetar señales de tránsito y semáforos, así como conducir con responsabilidad.

Como parte de la campaña, se intervino el cruce de las avenidas Las Torres y Los Pinos, donde además de las líneas amarillas se pintaron huellas, reforzando el mensaje de respeto a la vida animal.

Con estas acciones, Escobedo impulsa una cultura cívica orientada al cuidado de todas las formas de vida, incluidas las mascotas con o sin hogar.