El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, llamó a consolidar una agenda común para la frontera norte durante su participación en el Encuentro Nacional de Municipios de la Frontera Norte, donde afirmó que fortalecer el municipalismo es clave para la competitividad y soberanía de México.

El foro se llevó a cabo en Nuevo Laredo y fue organizado por la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC). Ahí, Mijes sostuvo que la franja fronteriza no debe entenderse únicamente como una delimitación geográfica, sino como uno de los principales motores económicos del país.

Ante autoridades municipales y federales, el mandatario destacó que los estados fronterizos generan cerca del 35% del Producto Interno Bruto nacional y concentran alrededor del 60% de la manufactura de exportación, lo que implica una alta responsabilidad institucional para sostener el dinamismo económico con servicios públicos eficientes y finanzas sólidas.

Asimismo, durante el encuentro se formalizó la Coordinación de Municipios de la Frontera Norte, encabezada por la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, como un espacio estratégico de articulación política.

El alcalde señaló que la región enfrenta presiones constantes en infraestructura, agua, movilidad y seguridad, por lo que demandó políticas públicas diferenciadas, con enfoque territorial y coordinación real entre municipios, estados y federación.

Por otra parte, destacó que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar tangible para las familias, en línea con el principio de crecimiento con justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En ese contexto, presentó el modelo de la 4T Norteña aplicado en Escobedo, el cual combina fortalecimiento institucional, seguridad y atracción de inversiones con políticas sociales y urbanismo comunitario.

Finalmente, señaló que el fenómeno del nearshoring coloca a la frontera norte como una puerta estratégica en la nueva etapa industrial global, por lo que la certeza jurídica y la coordinación intermunicipal serán fundamentales para convertir esta coyuntura en prosperidad sostenible para la región.