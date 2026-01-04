El DIF Escobedo coordinó la entrega de apoyos en especie a una familia cuya vivienda resultó afectada por un incendio registrado en la calle Nogal 222, de la colonia Girasoles 3, sin que se reportaran personas lesionadas.

La ayuda fue entregada a Silvia Jazmín Figueroa Villanueva, de 40 años de edad, quien enfrentó daños materiales en su domicilio tras el siniestro.

DIF Escobedo brinda apoyo a familia afectada por incendio

Personal del DIF Escobedo acudió al domicilio afectado para hacer entrega directa del apoyo en especie, el cual incluyó un colchón individual, almohadas, cobijas, ropa, aparatos electrodomésticos y despensas, con el objetivo de atender las necesidades inmediatas de la familia.

De acuerdo con el organismo municipal, los daños registrados fueron únicamente materiales y ya fueron atendidos, por lo que no se reportaron pérdidas humanas durante el incidente.

DIF Escobedo apoya a familia afectada por incendio en la colonia Girasoles 3 (Cortesía )

Asimismo, el DIF Escobedo informó que dará seguimiento puntual al caso, a fin de brindar acompañamiento y apoyo adicional a la familia en caso de que lo requiera, como parte de las acciones de asistencia social del municipio.