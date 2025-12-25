Los trabajos del Distribuidor Vial Triángulo Norte en Escobedo continúan avanzando de manera sostenida y actualmente se concentran en el entronque de las carreteras a Colombia y Monclova, donde ya se realizan labores de preparación para la colocación de pavimento hidráulico, una etapa clave para modernizar la carpeta de rodamiento y reforzar la seguridad vial.

Autoridades encabezadas por Andrés Mijes supervisan las acciones en campo para constatar el progreso de la obra y garantizar una correcta coordinación operativa. Durante el recorrido se destacó que las labores se ejecutan con especial atención en mantener la movilidad y reducir afectaciones a quienes transitan diariamente por esta zona.

Avanza modernización del Distribuidor Vial Triángulo Norte

Funcionarios municipales informaron que los trabajos se han desarrollado de forma continua, incluso durante la temporada decembrina, con el objetivo de acelerar los tiempos de ejecución sin cerrar por completo la circulación vehicular.

La estrategia contempla una intervención por etapas, lo que permite mantener abiertos los carriles mientras avanza la construcción.

La modernización del Distribuidor Vial Triángulo Norte continúa sin detener la circulación (Cortesía )

De acuerdo con las autoridades, esta metodología ha permitido que la circulación se mantenga fluida, al mismo tiempo que se registran mejoras visibles en el tránsito, especialmente gracias a la operación de la gran rotonda que conecta las carreteras a Colombia, Monclova y el Libramiento.

En esta fase del proyecto se intervienen alrededor de 3 mil 200 metros cuadrados, los cuales serán cubiertos con pavimento hidráulico, un material de mayor durabilidad diseñado para soportar el paso constante de vehículos de carga pesada y automóviles particulares.

El Distribuidor Vial Triángulo Norte es considerado una obra clave para fortalecer la conectividad regional, reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial en uno de los puntos con mayor afluencia vehicular del área metropolitana.