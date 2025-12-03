Escobedo reafirmó su compromiso con una sociedad más inclusiva al realizar la quinta edición de la Caminata por la Inclusión, que reunió a más de 3 mil personas en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El evento congregó a diversas instituciones y colectivos que se unieron para promover una comunidad más justa, solidaria y accesible.

Escobedo impulsa espacios accesibles y una cultura de inclusión

A la caminata se sumaron instituciones educativas, centros DIF, asociaciones civiles, colectivos ciudadanos y clubes deportivos, quienes recorrieron los alrededores del Parque Lineal Las Torres para visibilizar la importancia de construir entornos libres de discriminación y completamente accesibles para las personas con discapacidad.

La Caminata por la Inclusión refleja la visión social de la llamada 4T Norteña, impulsada en Escobedo para fortalecer políticas públicas orientadas al bienestar de quienes más lo necesitan.

El municipio desarrolla programas que promueven la integración educativa, laboral, cultural y deportiva de las personas con discapacidad.

Escobedo mantiene además una estrategia permanente para consolidar una cultura incluyente mediante políticas transversales que faciliten el acceso a servicios de salud, rehabilitación, movilidad, capacitación y desarrollo integral, con el objetivo de que ninguna persona quede rezagada por motivo de alguna condición.

Se lleva a cabo Caminata por la Inclusión en Escobedo. (Cortesía)

Como parte de estas acciones, la Unidad Básica de Rehabilitación San Genaro realiza recorridos en planteles educativos, empresas e instituciones para sensibilizar sobre la inclusión, eliminar estigmas y abrir más oportunidades para la integración plena en la vida social y productiva.

Con estas iniciativas, Escobedo continúa trabajando por un municipio que reconoce la diversidad como una fortaleza y donde cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos para construir un futuro con bienestar, justicia social e igualdad de oportunidades.