El gobierno de Escobedo, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, mostró su apoyo a las familias que resultaron afectadas por los incendios ocurridos que consumieron viviendas en las colonias Felipe Carrillo y Nueva Esperanza.

Escobedo brinda atención inmediata tras incendios en viviendas

Desde los primeros reportes, personal municipal acudió a las zonas afectadas para evaluar daños, brindar acompañamiento y ofrecer soluciones urgentes a las familias afectadas, priorizando su bienestar y la atención a necesidades básicas.

El secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales, acudió personalmente a la colonia Felipe Carrillo, donde sostuvo un diálogo directo con el señor Regino, uno de los afectados por el siniestro. Durante la visita, escuchó de primera mano la situación de la familia y reiteró el respaldo total de la administración para enfrentar las consecuencias del incendio.

Gobierno de Escobedo acompaña a familias que perdieron su patrimonio tras incendios (Cortesía)

De manera simultánea, personal del DIF Municipal y de la Dirección de Concertación Social se sumaron a las labores de apoyo, reforzando la atención integral a los damnificados.

Asimismo, se entregaron diversos apoyos a las familias afectadas, entre los que destacan electrodomésticos, despensas, ropa, cobijas y artículos de primera necesidad, con el objetivo de mitigar las pérdidas ocasionadas por el fuego y apoyar la recuperación de sus hogares.

La administración municipal reiteró que el respaldo a las familias no será temporal, sino permanente, hasta que logren restablecer condiciones mínimas de bienestar. Autoridades locales destacaron que la prioridad es estar presentes cuando la ciudadanía enfrenta momentos críticos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Escobedo reafirma su compromiso de actuar con sensibilidad social, cercanía y eficacia ante situaciones de emergencia, fortaleciendo la atención directa a quienes más lo necesitan.