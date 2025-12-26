El gobierno de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, inició una jornada de capacitación para elementos de tránsito, al mismo tiempo que se ha lanzado una campaña en redes sociales del municipio y a través de los 12 Grupos Proxpol en los que está seccionada la ciudad.

Escobedo impulsa capacitación vial y coordinación con aseguradoras

El secretario de Ayuntamiento, Felipe Canales, detalló que la actual administración busca que la población conozca las nuevas medidas aplicables en percances viales menores con el objetivo de evitar congestionamientos.

Asimismo, señaló que durante la mesa de trabajo se reunieron representantes de aseguradoras y el Secretario de Seguridad Ciudadana de Escobedo, Marco Antonio Zavala, así como funcionarios municipales.

Gobierno de Escobedo busca reducir congestionamientos viales (Cortesía )

Felipe Canales explicó que se aprovecharán las redes sociales de Escobedo y se trabajará a través de los 12 grupos oficiales de WhatsApp de los Grupos Proxpol, donde representantes de la sociedad civil se encargarán de difundir medidas que los ciudadanos pueden implementar al participar en un accidente menor sin la necesidad de esperar a su aseguradora o a un elemento de tránsito.

“Buscamos que la gente tenga la certeza de que en choques menores puede mover su vehículo a un punto seguro, documentar el hecho y continuar el proceso con su aseguradora sin bloquear la circulación” Marco Antonio Zavala, Secretario de Seguridad Ciudadana de Escobedo

Por otra parte, destacó que los elementos de tránsito tendrán capacitaciones permanentes para mejorar la atención oportuna en este tipo de percances. Además, reiteró que estas medidas se aplican a accidentes que no tengan personas lesionadas, conductores en estado de sustancias ilícitas y cuando no exista daño al patrimonio municipal.

Sin contravenir lo establecido en el artículo 139 del Reglamento de Tránsito, los conductores pueden retirar sus unidades de la vialidad y posteriormente llegar a un acuerdo con las aseguradoras.

Con esta estrategia, el gobierno de Escobedo fortalece la participación ciudadana y mejora los tiempos de respuesta ante accidentes menores, sin afectar el tránsito del día a día.