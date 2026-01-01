El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, destacó la defensa de México durante su mensaje con motivo de Año Nuevo.

Fue a través de sus redes sociales, en donde Jorge Romero aseguró que en 2026 el PAN continuará con su postura en defensa de lo que importa: patria, familia y libertad.

Durante su mensaje de Año Nuevo, Jorge Romero deseó que el 2026 sea un año lleno de “esperanza, trabajo y resultados” para México.

Tras señalar que continuarán con su defensa de México, el dirigente del PAN aseguró que dichos objetivos los buscarán conseguir con unidad y convicción.De acuerdo con Jorge Romero, el objetivo principal del PAN para 2026 será lograr contar con un mejor país para todas y todos. Esto toda vez que en agosto de 2026 dará comienzo el proceso electoral para 2027, en donde estarán en juego 17 gubernaturas.