El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ha abierto una investigación contra las doctoras de Irapuato que aparecen en un polémico video difundido en redes.

Las doctoras del Hospital General No.2 del IMSS en Irapuato grabaron un video con filtro de payaso en el rostro y se reían, en el fondo se escuchaba a una paciente gritar de dolor.

El video de las doctoras del IMSS Irapuato provocó la indignación en redes sociales, por lo que las autoridades ya se pronunciaron.

IMSS inicia investigación contra doctoras de Irapuato que aparecen en polémico video

En el corto video se observan a las doctoras grabándose mientras la paciente gritaba y ellas solo se burlaban, por lo que el contenido generó grandes críticas en redes sociales.

Ante la discusión del video de estas doctoras en Irapuato, el IMSS emitió un breve comunicado para informar que se ha iniciado una investigación interna contra estas doctoras.

Asimismo, el IMSS reprobó cualquier tipo de conducta que vaya en contra de los principios de respeto, ética y profesionalismo con el que se rige el servició a los pacientes.

Pese al inicio de la investigación para determinar responsabilidades y sanciones, el IMSS no ha dado a conocer su estatus ni más detalles sobre las doctoras o el estado de salud de la paciente.