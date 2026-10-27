Andrés Pintos en Nuevo León Informa (cortesía)

El CONALEP Nuevo León reportó un crecimiento de 690 por ciento en la modalidad de Educación Dual desde 2021, con un total de 6 mil 937 alumnos que combinan sus estudios con prácticas profesionales en empresas, informó el director de la institución, Andrés Pintos Caballero.

Durante su participación en el Nuevo León Informa, el director de la institución, Andrés Pintos señaló que en todo el estado más de 15 mil estudiantes realizan prácticas profesionales mientras continúan con su formación académica, como parte de las estrategias de educación en Nuevo León.

El funcionario estuvo acompañado por Selene Céspedes, directora de Vinculación, y Miguel Méndez Hernández, director Administrativo.

Andrés Pintos en Nuevo León Informa (cortesía)

Educación Dual impulsa la vinculación con empresas de Nuevo León

De acuerdo con el director de la institución, Andrés Pintos , el número de alumnos que participan en el programa pasó de 66 en 2021 a 478 en 2022 y mil 128 en 2023, hasta alcanzar los 6 mil 937 estudiantes reportados actualmente.

El director destacó que la Educación Dual permite que los jóvenes obtengan ingresos sin abandonar sus estudios y adquieran experiencia laboral durante su preparación académica.

La tremenda gran disyuntiva que tiene hoy en día cualquier persona con necesidades es o poner a sus hijos a trabajar y que tengan que dejar el estudio. Bueno, pues aquí en CONALEP por medio de este tema de Educación Dual pueden hacer las dos cosas, pueden tener una entrada económica, pero sin dejar sus estudios. Andrés Pintos Caballero, director de CONALEP Nuevo León

Andrés Pintos en Nuevo León Informa (cortesía)

La vinculación empresarial también registró un incremento, al pasar de 23 compañías con convenios para esta modalidad en 2021 a 681 empresas de Nuevo León en las que los alumnos realizan sus prácticas.

El el director de la institución, Andrés Pintos señaló que, desde 2023, la institución ocupa el primer lugar nacional en estudiantes colocados después de concluir sus estudios. Según las cifras que presentó, en 2023 fueron colocados 2 mil 91 estudiantes; en 2024, 2 mil 454, y en 2025, 2 mil 631.

En total, indicó que 12 mil 300 alumnos han sido colocados en puestos de trabajo. Además, destacó que siete de cada 10 estudiantes permanecen en las empresas al terminar sus prácticas profesionales, un resultado que relacionó con las oportunidades de empleo para estudiantes y la experiencia adquirida durante su formación.

CONALEP Conecta contribuye al regreso de estudiantes a las aulas

El director de la institución, Andrés Pintos también resaltó los resultados de CONALEP Conecta, plataforma mediante la cual, de acuerdo con lo informado, más del 54 por ciento de los alumnos que habían dejado sus estudios regresaron a las aulas entre 2025 y 2026.

Por medio de esta plataforma es donde dimos el salto importante y muy considerable del 2025 al 2026. Más del 54 por ciento de nuestros alumnos regresaron a las instalaciones. Andrés Pintos Caballero, director de CONALEP Nuevo León

Los resultados forman parte de las acciones educativas impulsadas durante la administración del gobernador Samuel García, de acuerdo con el comunicado estatal.

La institución busca fortalecer la preparación académica de los jóvenes mediante la combinación de estudios y experiencia laboral, así como ampliar los vínculos con las empresas para facilitar la incorporación de sus egresados al mercado de trabajo.