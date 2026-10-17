El director general nacional del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete ha invitado a Los Parrilleros Mamones para hablar de la institución.

“Me daría gusto platicar con ustedes sobre los logros, los retos y las metas de nuestra institución”, escribió Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete, director del Conalep en los comentarios de la disculpa de Los Parrilleros Mamones.

Comentario del director del Conalep el cual recibió me gusta por parte de Los Parrilleros Mamones, confirmando su respuesta positiva, tras la polémica que los puso en el polémica, tras burlas y comentarios despectivos.

Los Parrilleros Mamones reciben invitación del director del Conalep para hablar de la institución (especial )

Director del Conalep busca sumar con el diálogo con Los Parrilleros Mamones

Ante la invitación del director del Conalep, Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete a Los Parrilleros Mamones la autoridad dijo que busca sumar con el diálogo.

“Estoy seguro de que el diálogo siempre suma”, precisó el director del Conalep, Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete ante invitación a Los Parrilleros Mamones para conocer la institución.

Con ello, también el director del Conalep dijo que busca mostrar “todo lo que nuestras y nuestros estudiantes hacen a diario con esfuerzo y dedicación” a Los Parrilleros Mamones.

Dicha invitación de Rodrigo Alejandro Rojas Navarrete a Los Parrilleros Mamones se suma la misma que alumnos del Conalep les ofrecieran a los influencer en respuesta a su video que los puso en la crítica de todos.