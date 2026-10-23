Tras la polémica con Los Parrilleros MX, estudiantes del Conalep agradecieron el respaldo de Claudia Sheinbaum y aseguraron que continuarán enfocados en oportunidades para aprender y trabajar.
Los jóvenes explicaron que aceptaron reunirse con el equipo para recibir una disculpa, porque consideraron que el asunto involucraba a toda la comunidad del Conalep.
Sin embargo, señalaron que la reunión fue cancelada por diversas circunstancias y decidieron seguir adelante, mientras agradecieron el apoyo de medios, artistas e influencers.
Estudiantes del Conalep agradecen respaldo y cierran polémica
Los estudiantes afirmaron que no están para esperar, sino para “jalar”, y remarcaron que prefieren concentrarse en aquello que realmente aporta a su formación y desarrollo profesional.
También reconocieron las oportunidades que se han abierto después de la polémica, especialmente aquellas que les permiten continuar aprendiendo, crecer y aprovechar nuevas experiencias formativas.
En su mensaje, agradecieron a quienes comentaron y mostraron apoyo, además de mencionar a los medios de comunicación, artistas, influencers y otras personas que se sumaron públicamente.
El equipo explicó que aceptó la disculpa presencial propuesta por Los Parrilleros MX, al considerar que la situación trascendía a sus integrantes y a la comunidad del Conalep.
Los estudiantes también expresaron agradecimiento por el respaldo de sus autoridades, entre ellas Andrés Pintos y Rodrigo Rojas, a quienes mencionaron directamente durante su mensaje institucional.
Finalmente, señalaron que para ellos el tema está cerrado y reiteraron que mantendrán su atención en el trabajo, las oportunidades y su aprendizaje continuo.
Con una frase que retomó el origen de la polémica, los jóvenes concluyeron que sí son “bandidos”, pero aclararon que son “bandidos de jale” públicamente.
@weraa_zx no hubo carnita asada, pero los bandidos de jale no nos agüitamos. Muchas gracias a todos por sumarse 🙏 #conalep #bandidos #parrilleros @CONALEP Nuevo León @Andrés Pintos @CONALEP @roronava @Samuel Garcia @Claudia Sheinbaum Pardo @Secretaría de Educación @Paola Rojas @Sergio Sepúlveda ♬ sonido original - Ximena