Tras la polémica con Los Parrilleros MX, estudiantes del Conalep agradecieron el respaldo de Claudia Sheinbaum y aseguraron que continuarán enfocados en oportunidades para aprender y trabajar.

Los jóvenes explicaron que aceptaron reunirse con el equipo para recibir una disculpa, porque consideraron que el asunto involucraba a toda la comunidad del Conalep.

Sin embargo, señalaron que la reunión fue cancelada por diversas circunstancias y decidieron seguir adelante, mientras agradecieron el apoyo de medios, artistas e influencers.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (Captura de video)

Estudiantes del Conalep agradecen respaldo y cierran polémica

Los estudiantes afirmaron que no están para esperar, sino para “jalar”, y remarcaron que prefieren concentrarse en aquello que realmente aporta a su formación y desarrollo profesional.

También reconocieron las oportunidades que se han abierto después de la polémica, especialmente aquellas que les permiten continuar aprendiendo, crecer y aprovechar nuevas experiencias formativas.

Alumnos del Conalep transforman críticas en un mensaje de superación y reciben apoyo masivo en redes sociales (Eduardo Díaz)

En su mensaje, agradecieron a quienes comentaron y mostraron apoyo, además de mencionar a los medios de comunicación, artistas, influencers y otras personas que se sumaron públicamente.

El equipo explicó que aceptó la disculpa presencial propuesta por Los Parrilleros MX, al considerar que la situación trascendía a sus integrantes y a la comunidad del Conalep.

Los estudiantes también expresaron agradecimiento por el respaldo de sus autoridades, entre ellas Andrés Pintos y Rodrigo Rojas, a quienes mencionaron directamente durante su mensaje institucional.

Finalmente, señalaron que para ellos el tema está cerrado y reiteraron que mantendrán su atención en el trabajo, las oportunidades y su aprendizaje continuo.

Con una frase que retomó el origen de la polémica, los jóvenes concluyeron que sí son “bandidos”, pero aclararon que son “bandidos de jale” públicamente.