El Colegio Franco Mexicano de Monterrey conmemoró su 120 aniversario, consolidándose como una de las instituciones educativas con mayor trayectoria en la ciudad y un referente en la formación académica y en valores de generaciones de regiomontanos.

Colegio Franco Mexicano de Monterrey refuerza su infraestructura en su 120 aniversario

En el marco de esta celebración, se llevó a cabo la inauguración de un nuevo edificio que integra aulas, oficinas administrativas y una cafetería, lo que permite ampliar y modernizar la infraestructura del plantel.

Estas nuevas instalaciones están diseñadas para ofrecer espacios más funcionales, seguros y adecuados para el aprendizaje, fortaleciendo la experiencia educativa y contribuyendo al desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Colegio Franco Mexicano cumple 120 años y amplía su infraestructura educativa. (Cortesía)

Con más de un siglo de historia, la institución ha destacado por su enfoque en la formación académica, cultural y social, promoviendo valores como la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad.

El aniversario también representó una oportunidad para reconocer la evolución y legado educativo del colegio, que con la ampliación de sus instalaciones reafirma su compromiso con la educación de calidad y la formación de nuevas generaciones en Monterrey.