El gobierno de Monterrey, encabezado por Adrián de la Garza, realizó un evento en el marco del Día del Niño y de la Niña, donde participaron las hijas e hijos de los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Este evento se llevó a cabo en el Parque España y tuvo como objetivo reconocer el trabajo del personal de seguridad del municipio, resaltando su papel en la vida familiar.

Gobierno de Monterrey festeja a hijos de personal operativo

Durante la jornada participaron niñas y niños en actividades recreativas, juegos, espectáculos infantiles, alimentos, bebidas y una rifa de juguetes, donde se fomenta la creación de espacios de esparcimiento y convivencia familiar.

Las autoridades municipales destacaron que una de las metas de esta jornada es fortalecer los vínculos entre los elementos de seguridad con sus familias, al mismo tiempo que se generan espacios para la recreación de las infancias.

Gobierno de Monterrey festeja a hijos de personal operativo (cortesía)

De igual manera, el evento reconoció el esfuerzo y trabajo diario del personal operativo de seguridad como policías, elementos de tránsito y guardia auxiliar, poniendo a la familia como uno de los pilares más importantes para su crecimiento.

Este tipo de eventos reafirma el compromiso de Monterrey por impulsar acciones que fortalezcan las corporaciones de seguridad, al mismo tiempo que se garantizan espacios integrales para la convivencia familiar.