Nuevo León busca consolidarse como uno de los principales polos tecnológicos del norte de México; en entrevista con Bloomberg, el gobernador Samuel García defendió el momento económico que vive la entidad y afirmó que el estado quiere competir en una nueva etapa de desarrollo vinculada a data centers e inteligencia artificial.

Durante la entrevista, el gobernador destacó el peso comercial de México en Estados Unidos y el papel estratégico que juega Nuevo León por su frontera, su infraestructura industrial y su exportación. Asimismo, sostuvo que Monterrey y la zona metropolitana funcionan como punto neurálgico para el flujo de fibra óptica, transporte y operación industrial, lo que permite que el estado se proyecte hacia sectores como la manufactura avanzada y la infraestructura digital.

El mandatario destacó el interés de Nuevo León por atraer centros de datos, un sector altamente demandante de energía y conectividad, por lo que aclaró que el anuncio relacionado con Nvidia no corresponde a una inversión directa de la empresa, sino a un fondo que planea adquirir chips por alrededor de mil millones de dólares, como parte de un proyecto que se dará a conocer en los próximos días.

García señaló que actualmente operan seis data centers en el estado y el objetivo es sumar un séptimo, con la meta de posicionar a Nuevo León como hub regional de centros de datos e inteligencia artificial.

De igual manera, Samuel García subrayó la energía como una de las principales ventajas competitivas del estado, afirmando que NL es un punto de distribución energética para diversas entidades y que existe una capacidad suficiente para atraer proyectos intensivos en consumo eléctrico.

Por otra parte, destacó la cercanía con Texas y la disponibilidad de gas en la región, lo que permite mantener costos competitivos.

En materia de inversión, el gobernador recordó que el estado alberga más de 4 mil 500 empresas internacionales, en su mayoría estadounidenses, lo que refuerza la lógica de instalar infraestructura digital cerca de las cadenas productivas ya consolidadas.

Finalmente, Samuel García reiteró que Nuevo León prioriza la inversión del bloque norteamericano, alineada al T-MEC, como estrategia para impulsar proyectos de largo plazo en tecnología, exportación y desarrollo industrial.