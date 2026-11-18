El Gobierno municipal a cargo de Andrés Mijes participó en la entrega de tarjetas de la Beca Universal de Educación Media Superior, que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de hasta 25 años inscritos en planteles públicos.

Más de 2 mil 800 estudiantes beneficiados de preparatorias públicas de Escobedo recibirán la Beca Benito Juárez en Escobedo, programa federal que busca apoyar la continuidad educativa de jóvenes que cursan la educación media superior.

Durante la jornada, el alcalde Andrés Mijes destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación y generar mejores oportunidades para que las y los jóvenes puedan construir un futuro con bienestar.

Andrés Mijes encabeza entrega de apoyos a estudiantes de media superior

Andrés Mijes llama a utilizar el apoyo en los estudios

Ante las y los estudiantes, el presidente municipal señaló que el objetivo es evitar que las dificultades económicas impidan continuar con su formación académica.

No queremos que nadie se quede sin estudiar. Queremos que todos puedan tener acceso a buenos empleos, salarios, que tengan una vida digna y apoyen a sus padres. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El recurso está destinado a contribuir con los gastos relacionados con la educación, como transporte, materiales escolares y conexión a internet.

Andrés Mijes encabeza entrega de apoyos a estudiantes de media superior (cortesía )

Entregan tarjetas del Banco del Bienestar en Escobedo

La entrega de tarjetas se realizó durante dos jornadas, los días martes 17 y miércoles 18 de noviembre, en el Gimnasio Felipe Carrillo. En las actividades también estuvo presente el titular estatal de Becas para el Bienestar, Esteban Nevárez García.

A través de las tarjetas del Banco del Bienestar, las y los estudiantes reciben el apoyo económico correspondiente, que puede otorgarse hasta por 40 meses, siempre que mantengan su inscripción y cumplan con los requisitos establecidos.

El programa está dirigido a estudiantes de preparatorias públicas y forma parte de las becas para estudiantes de Nuevo León que cursan el nivel medio superior mediante este esquema federal.

Andrés Mijes encabeza entrega de apoyos a estudiantes de media superior

Beca busca fortalecer la permanencia escolar

La iniciativa tiene como propósito impulsar la permanencia escolar en Escobedo y evitar que la falta de recursos económicos se convierta en un obstáculo para que las y los jóvenes concluyan su preparación académica.

Con la entrega de la Beca Universal de Educación Media Superior, el Gobierno Federal busca respaldar a estudiantes de escuelas públicas y contribuir a que cuenten con mejores condiciones para continuar sus estudios.