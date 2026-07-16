El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y la senadora Judith Díaz encabezaron una Asamblea de la Defensa de la Transformación en el municipio de Zuazua, donde llamaron a fortalecer la unidad para impulsar el cambio que, aseguraron, requiere Nuevo León.

Desde la colonia Real de Palmas, ambos coincidieron en que la Mayoría Norteña está preparada para hacer realidad el Plan México de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante acciones enfocadas en el crecimiento económico, la generación de empleos y el bienestar de la población.

Ante vecinos de distintos sectores del municipio, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, criticó la forma en que actualmente se gobierna la entidad y llamó a priorizar las necesidades de la ciudadanía.

Ya basta de un gobierno de frivolidad. Nosotros no queremos likes, queremos resultados. Lo que lo gobierna es la soberbia. Necesitamos un gobierno que quiera a la gente de Nuevo León. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes agregó que identificarse con el proyecto de la Cuarta Transformación implica colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas y privilegiar los resultados por encima de la confrontación política.

Andrés Mijes y Judith Díaz llevan mensaje de unidad a Zuazua. (cortesía)

Judith Díaz refrenda respaldo a Andrés Mijes

La senadora Judith Díaz destacó que la unidad representa una de las principales fortalezas de la Cuarta Transformación y sostuvo que el trabajo conjunto será clave para consolidar el movimiento en la entidad.

Además, expresó su respaldo al alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, frente a las críticas que ha recibido recientemente.

Y decirle de nueva cuenta: no estás solo. Y cada vez que te ataquen, aquí vamos a estar para dar la cara por gente como tú, que trabaja cercano a su pueblo. Así que, él puede decir misa. Tú, a seguir jalando como lo has hecho. Judith Díaz, senadora

Aspirantes recorrerán Nuevo León para fortalecer el proyecto

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, señaló que municipios como Zuazua requieren soluciones enfocadas en mejorar la movilidad, acercar oportunidades laborales y garantizar gobiernos cercanos a la ciudadanía e indicó que la población demanda menos confrontaciones políticas y más acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Por su parte, la senadora Judith Díaz y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, coincidieron en que continuarán recorriendo los municipios de Nuevo León para fortalecer el proyecto de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, con el objetivo de construir un gobierno cercano a la gente y alineado con los principios del movimiento.