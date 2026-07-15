La senadora Judith Díaz expresó su respaldo al alcalde con licencia, Andrés Mijes, luego de los señalamientos realizados por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y aseguró que las diferencias políticas deben enfrentarse con trabajo y unidad.

Durante una Asamblea para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizada en la colonia Villas de San Sebastián, en Monterrey, ambos llamaron a evitar la confrontación y privilegiar el trabajo en favor de la ciudadanía.

Judith Díaz respalda a Andrés Mijes y llama a fortalecer la unidad

Ante más de 500 asistentes, Judith Díaz reiteró que Andrés Mijes cuenta con el respaldo de Morena y de quienes forman parte del movimiento, al considerar que la unidad es uno de los principales pilares del proyecto político.

La legisladora sostuvo que las descalificaciones no serán respondidas con confrontación, sino con acciones y trabajo en territorio, por lo que hizo un llamado a cerrar filas y mantener la cohesión del movimiento.

Andrés Mijes recibe respaldo de Judith Díaz y llama a fortalecer la unidad en Nuevo León. (Cortesía)

Andrés Mijes afirma que responderá con resultados a las críticas

Por su parte, Andrés Mijes agradeció el respaldo de Judith Díaz y coincidió en que los señalamientos deben responderse con trabajo, resultados y cercanía con la ciudadanía.

El alcalde de Escobedo afirmó que la unidad será fundamental para impulsar cambios en Nuevo León y consideró que el estado requiere un gobierno que mantenga contacto con la población y atienda sus necesidades.

Asimismo, cuestionó el desempeño del Gobierno estatal al señalar que la ciudadanía demanda resultados en distintos ámbitos de la administración pública.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en que fortalecer la Transformación y la soberanía nacional implica mantener la unidad del movimiento en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, Judith Díaz y Andrés Mijes reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y señalaron que la cohesión política será una de las bases para impulsar el proyecto denominado Mayoría Norteña en Nuevo León.