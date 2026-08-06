Andrés Mijes afirmó que es momento de que el Modo Transformación llegue a Nuevo León para que las familias reciban un mejor servicio de agua potable y que el incremento en las tarifas se traduzca en beneficios para la población.

A través de un video difundido en sus redes sociales, sostuvo que durante la actual administración estatal los recibos de agua han registrado incrementos de hasta 70 por ciento, mientras miles de hogares continúan enfrentando problemas de abasto y deficiencias en el suministro.

El Modo Transformación te garantiza algo muy serio: que lo que pagas sí se vea reflejado en un mejor servicio [...] Gobernar bien ante retos difíciles, cuidar el dinero de la gente y dar resultados que sí te funcionen es el sello de las y los norteños claudistas. Andrés Mijes, aspirante a la Transformación en Nuevo León

Andrés Mijes llama al Modo Transformación para mejorar el servicio de agua en Nuevo León. (cortesía)

Así mismo, cuestionó que el aumento de las tarifas no se traduce en beneficios para la ciudadanía y sostuvo que el compromiso debe ser que cada peso aportado por las familias se refleje en mejores servicios públicos.

Mijes señala deficiencias en el suministro de agua

Como ejemplo de las problemáticas en el sistema de agua potable, Andrés Mijes mencionó el caso del ejido Las Palomas, en el municipio de Mier y Noriega, donde aseguró que las familias pagan el servicio pese a no contar con suministro y deben abastecerse de un pozo que calificó como insalubre.

Andrés Mijes llama al Modo Transformación para mejorar el servicio de agua en Nuevo León. (cortesía)

Agregó que las deficiencias en el suministro de agua no se limitan a las zonas rurales, sino que también afectan al área metropolitana, donde existen colonias que pasan semanas sin servicio de agua potable y, además, deben entregar fugas de aguas negras.

Propone eficiencia y mejores resultados en el servicio de agua

Andrés Mijes sostuvo que garantizar el acceso al agua requiere una administración eficiente de los recursos públicos y soluciones que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Andrés Mijes llama al Modo Transformación para mejorar el servicio de agua en Nuevo León. (cortesía)

Llamó a privilegiar la planeación, el uso responsable del presupuesto y la obtención de resultados para mejorar el servicio de agua en Nuevo León.