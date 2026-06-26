Andrés Mijes inició su primer evento como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía en Nuevo León acompañado de cientos de personas en la colonia Jardines del Canadá.

El aspirante aseguró que su objetivo es impulsar el cambio para recuperar el llamado Nuevo León “original”, bajo los principios de la 4T Norteña, que, dijo, es la más cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con la que se gobierna cumpliendo a la ciudadanía.

Asimismo, destacó que su proyecto inició en Escobedo, al considerar que ese municipio es la cuna de la 4T Norteña, donde, afirmó, el trabajo y la cercanía con la gente han dado resultados.

Escobedo, punto de origen de la 4T Norteña

Desde este municipio, Mijes sostuvo que cuando una comunidad decide transformar su realidad, no hay obstáculos que la detengan.

El aspirante señaló que la 4T Norteña ha demostrado que es posible gobernar con honestidad, cercanía, capacidad y cumplimiento de la palabra, por lo que busca replicar este modelo en todo Nuevo León.

Mijes afirmó que el Plan México representa una alternativa para el estado y rechazó las ocurrencias en el ejercicio de gobierno.

También sostuvo que el llamado “Nuevo León original” ha permitido atraer inversiones, generar empleos, mejorar la seguridad y fortalecer el tejido social, lo que beneficia directamente a las familias.

Ya comprobamos que el Nuevo León original es el mejor Nuevo León. Comprobamos que con el ánimo del Nuevo León original sí llega la inversión, genera empleos, mejora la seguridad, fortalece el tejido social. Sí le va mejor a las familias cuando un gobierno trabaja con seriedad. Andrés Mijes, alcalde con licencia.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a sumarse para fortalecer la Transformación y consolidar la 4T Norteña en Nuevo León, con el objetivo de impulsar el cambio que demanda la población.