Andrés Mijes, aseguró que la educación en la entidad requiere atender tanto las condiciones de aprendizaje de los estudiantes como las necesidades laborales de las y los docentes, al considerar que el magisterio ha permanecido relegado durante años.

Durante un encuentro con maestros de primaria y secundaria, Andrés Mijes señaló que Nuevo León enfrenta cinco grandes problemas, a los que sumó un sexto relacionado con el desempeño del gobierno estatal.

El aspirante a coordinador de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, Andrés Mijes, aseguró que la educación en la entidad requiere atenciones. (cortesía )

Andrés Mijes señala seis problemas que afectan a Nuevo León

Andrés Mijes, indicó que la inseguridad, los problemas de movilidad, la mala calidad del aire, la falta de oportunidades y la escasez de agua representan los principales retos para el estado. Asimismo, cuestionó que las acciones emprendidas en algunas escuelas respondan más a estrategias políticas que a las necesidades reales de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, docentes señalaron que entre los problemas que enfrenta el magisterio destacan las pensiones, la atención médica, la insuficiencia de horas laborales y los bajos salarios, temas que, aseguraron, permanecen sin solución desde hace varios años.

Ante ello, Andrés Mijes sostuvo que respaldar a los maestros no debe entenderse como un favor, sino como una responsabilidad de cualquier administración que busque construir un mejor futuro para la entidad.

Andrés Mijes, acusó que existe desinterés hacia los docentes y consideró necesario establecer canales de diálogo para atender los problemas históricos que afectan al sector educativo.

Finalmente, reiteró que fortalecer la educación y dignificar la labor de las y los maestros es indispensable para impulsar la transformación de las comunidades y generar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.