El presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, dio a conocer que, con el objetivo de fortalecer la corporación policial, los elementos de PROXPOL recibirán un aumento del 10% en su salario.

Escobedo fortalece elementos de seguridad

Durante el anuncio, el alcalde destacó que esta acción forma parte de una política que busca dignificar el trabajo de los elementos de seguridad, reconocer su esfuerzo, disciplina y vocación.

Gobierno de Escobedo aumenta el 10% el salario de elementos de seguridad (Cortesía)

Asimismo, aseguró que desde enero los elementos podrán ver reflejado su aumento, al mismo tiempo que agradeció su labor y mostró su respaldo para mejorar las condiciones de trabajo.

“Este Gobierno trabaja todos los días para que ustedes tengan mejores condiciones, más respaldo y mucha dignidad. Como todos los años que ha encabezado la Administración Municipal, en este mes de enero tendrá todo el cuerpo policial un incremento del 10 por ciento en su salario” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Por otra parte, el mandatario reconoció la trayectoria de 79 elementos que cumplieron 5, 10, 15 y 20 años de servicio ininterrumpido en activo durante el 2025. Además, entregó el Premio al Mérito Policial a 112 policías que intervinieron de manera oportuna para garantizar la seguridad.

Finalmente, Andrés Mijes aseguró que la 4T Norteña trabaja para fortalecer la seguridad con instituciones sólidas, policías profesionales y coordinación real, de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.