Durante su participación en las Jornadas de la Defensa de la Soberanía Nacional, realizadas en la colonia La Alianza, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, afirmó que la soberanía no es un concepto abstracto ni un simple discurso político, sino una construcción diaria basada en el bienestar social, el trabajo y el desarrollo comunitario.

Asimismo, subrayó que una nación fuerte se edifica desde las comunidades productivas, donde el esfuerzo colectivo se traduce en crecimiento económico y mejores condiciones de vida para las familias.

“La soberanía no es solo un artículo constitucional, la soberanía es algo que se construye, se cuida y se ejerce todos los días y se construye cuando un pueblo trabaja, cuando produce, cuando genera su propio desarrollo” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes defiende la soberanía nacional (Cortesía)

Andrés Mijes respalda visión de Claudia Sheinbaum sobre soberanía y crecimiento equitativo

El alcalde destacó que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la soberanía adquiere un significado concreto: crecimiento equitativo con justicia social. Además, señaló que esta visión conecta profundamente con la identidad del norte del país, donde la autosuficiencia, la generación de empleo y el emprendimiento forman parte de la cultura regional.

“La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido muy clara al plantear que la soberanía del País no puede quedarse solo en la Defensa formal del Estado; tiene que tener contenido, tiene que tener alma, y tiene que sentirse en la vida cotidiana de la gente” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Finalmente, Andrés Mijes conmemoró el Bicentenario del Natalicio de Mariano Escobedo, recordando el legado del héroe nacional como símbolo de firmeza, identidad y compromiso con la República. La jornada concluyó con un llamado a fortalecer la organización social y el trabajo conjunto como bases del desarrollo nacional.