El alcalde Andrés Mijes participó en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde se revisó la estrategia nacional de seguridad para avanzar en la construcción de comunidades más seguras.

En el encuentro participaron representantes de 61 municipios del país, quienes junto con autoridades federales y estatales acordaron fortalecer una ruta de trabajo coordinada enfocada en prevención, vigilancia e inteligencia territorial.

Andrés Mijes revisa coordinación entre Federación, estado y municipios en materia de seguridad

Durante la reunión se analizaron mecanismos de colaboración entre los tres niveles de gobierno para alinear políticas públicas y mejorar los resultados en materia de seguridad.

Andrés Mijes señaló que se impulsará una estrategia conjunta con el Gobierno de México para mejorar los índices de seguridad mediante un trabajo multidisciplinario entre la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, y los municipios.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos manifestó su deseo de colaborar con los municipios. Hay que recordar que la Presidenta fue presidenta municipal, entonces entiende los problemas a los que se enfrenta un municipio. Andrés Mijes, Alcalde de Escobedo.

En ese contexto, el alcalde explicó que en Escobedo se impulsarán proyectos orientados a fortalecer el tejido social y generar entornos más seguros para las familias.

Escobedo impulsará proyectos comunitarios para fortalecer la seguridad

Andrés Mijes informó que entre las acciones previstas se contempla la construcción de un nuevo Centro Comunitario y una Preparatoria, infraestructura que permitirá ampliar las oportunidades educativas y comunitarias en el municipio.

Además, se desarrollará el proyecto Senderos Seguros en la zona de la Alianza, iniciativa que busca mejorar los espacios públicos y reforzar la seguridad en zonas de tránsito cotidiano.

Estas acciones forman parte de una estrategia que combina prevención social, desarrollo comunitario y coordinación institucional, con el objetivo de fortalecer la seguridad en Escobedo.

Bajo este enfoque, el municipio continuará alineando su trabajo con la estrategia nacional para consolidar comunidades con mayor tranquilidad y bienestar, como lo impulsa el modelo de la 4T Norteña.