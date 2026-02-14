El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó la ceremonia de graduación de 59 oficiales en el Teatro Digital Fidel Velázquez, acompañado por directivos del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).

Este 13 de febrero de 2026, Escobedo fue sede de la graduación de elementos de Proxpol, así como de corporaciones de Monterrey, Santa Catarina y San Pedro, quienes concluyeron distintos niveles de formación académica.

Andrés Mijes destaca profesionalización policial para fortalecer instituciones en Nuevo León

Durante su mensaje, el edil subrayó que la profesionalización policial es una herramienta clave para consolidar instituciones sólidas y cercanas a la ciudadanía.

Señaló que la graduación conjunta refleja el espíritu metropolitano y la coordinación institucional entre municipios, al reconocer que los retos en materia de seguridad son compartidos y que la preparación también debe serlo.

Andrés Mijes enfatizó que ni la seguridad ni la responsabilidad se detienen en límites territoriales, y añadió que cuando los municipios alinean estrategias y elevan su nivel de capacitación, se construye una región con mayor capacidad de respuesta ante cualquier desafío.

Escobedo impulsa profesionalización de policías para fortalecer seguridad en Nuevo León. (Cortesía)

Escobedo consolida coordinación metropolitana en formación policial

En esta generación, 31 policías de Escobedo obtuvieron el grado de Técnico Superior Universitario; uno concluyó la Licenciatura en Seguridad Pública y otro la Maestría en Administración en la Seguridad Pública.

Asimismo, finalizaron su formación 24 oficiales de Santa Catarina, uno de San Pedro y uno de Monterrey, consolidando un esfuerzo académico con alcance metropolitano.

El alcalde recordó que impulsar la profesionalización policial está en sintonía con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en fortalecer las instituciones como base para construir una paz duradera.

Con esta graduación conjunta, Escobedo y los municipios metropolitanos refrendaron que la coordinación, la preparación compartida y la visión regional son el camino para proteger a las familias de Nuevo León, asumiendo la seguridad como una causa común.