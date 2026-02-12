El alcalde de Escobedo y presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes, hizo un llamado a los diputados locales de Morena y del Congreso de Nuevo León para trabajar en favor de la ciudadanía y garantizar un Presupuesto 2026 equitativo, bien administrado y con reglas claras.

A través de un mensaje público, el edil señaló que el presupuesto debe entenderse como una obligación con la gente y no como un favor entre poderes, por lo que debe priorizarse el interés público por encima de cualquier acuerdo político.

Andrés Mijes pide Presupuesto 2026 sin “cheque en blanco” al Gobierno estatal

Andrés Mijes enfatizó que los recursos públicos deben destinarse a obras clave, estratégicas y de alto impacto para el desarrollo del estado, asegurando que cada peso se ejerza con eficiencia, planeación técnica y rendición de cuentas.

Exhorto a los Diputados de Morena y a los Diputados del Congreso del Estado a que trabajen con responsabilidad, poniendo candados de transparencia y buena administración de los recursos, especialmente en la ejecución de las obras de las líneas del metro. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

El alcalde reiteró que no se puede otorgar un cheque en blanco al Gobierno del Estado para la administración de los recursos públicos.

Además, subrayó que lo que está en juego es el futuro de Nuevo León y la confianza de la ciudadanía, por lo que el Congreso debe actuar con visión de Estado y responsabilidad pública.

Asimismo, recordó que, como ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, gobernar implica administrar con honestidad, disciplina financiera y sentido social, garantizando que el presupuesto se traduzca en bienestar real para la población.

Finalmente, Andrés Mijes señaló que su exhorto busca asegurar que el Presupuesto 2026 contemple mecanismos claros de supervisión, control y transparencia, particularmente en proyectos de infraestructura de gran magnitud, para evitar sobrecostos, improvisaciones o desviaciones que afecten a la ciudadanía.