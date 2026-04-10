Andrés Mijes participó en el Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 2026, realizado en la Ciudad de México, donde destacó que este espacio es clave para el diálogo político internacional y la construcción de agendas comunes entre gobiernos locales.

Durante el encuentro, dialogó con la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, con quien coincidió en que las ciudades deben asumir un papel activo en la erradicación de la desigualdad, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz.

Escobedo se integra a la agenda global de paz desde CGLU

El CGLU es la red de gobiernos locales y regionales más grande del mundo, enfocada en impulsar un desarrollo inclusivo y cercano a la población.

En este contexto, Andrés Mijes subrayó que, ante los desafíos sociales actuales, Escobedo se suma a la agenda internacional por la paz, apostando por la cultura como motor de transformación social.

Asimismo, anunció que el municipio llevará a la Ciudad de México una serie de actividades para conmemorar el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, e invitó a Clara Brugada a sumarse a esta cartelera cultural para fortalecer la colaboración institucional y el reconocimiento histórico.

Andrés Mijes participa en CGLU 2026 y anuncia actividades del Bicentenario de Mariano Escobedo. (Cortesía)

Actividades del Bicentenario del General Mariano Escobedo en CDMX

Las actividades iniciarán el 21 de mayo con la exhibición del documental “Escobedo, El General”, así como la presentación del libro “General Mariano Escobedo, Caudillo Liberal Benemérito de la República 1826-1902”, además de la entrega del Premio Nacional de Ensayo Histórico “General Mariano Escobedo 2025”.

Para el 22 de mayo, se llevará a cabo la cancelación de la estampilla postal conmemorativa en Correos de México y posteriormente se realizarán guardias de honor en la Rotonda de las Personas Ilustres, ubicada en el Panteón de Dolores, en el marco del 124 aniversario luctuoso del General Mariano Escobedo.

La jornada concluirá con la función de gala de la obra “Un General a la Sombra”, escrita y dirigida por Hernán Galindo y protagonizada por Rodrigo Murray.