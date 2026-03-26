El alcalde Andrés Mijes asumió la presidencia de la Comisión Consultiva Regional del INFONAVIT en Nuevo León, desde donde analizará, propondrá y vigilará las políticas de vivienda, financiamiento y operación a nivel estatal.

El nombramiento se realizó en presencia del delegado del INFONAVIT, Sergio Zertuche, así como de integrantes del organismo, bajo una visión de gobernanza corresponsable para fortalecer las políticas de vivienda en la entidad.

Andrés Mijes impulsa acceso a vivienda digna en Nuevo León

Durante su mensaje, Andrés Mijes subrayó que el acceso a la vivienda debe dejar de ser un privilegio y convertirse en una posibilidad real para quienes trabajan todos los días, destacando la coordinación entre los tres niveles de gobierno como clave.

Hay que decirlo con seriedad, Nuevo León no está para distracciones o para distraídos, no está para subirse al caballo de la frivolidad y el olvido de los problemas de las familias. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo.

El edil sostuvo que este nombramiento permitirá fortalecer una política de vivienda integral, donde el acceso a un hogar digno contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias en Nuevo León.

Además, destacó que la vivienda debe ir acompañada de entorno, servicios y bienestar, como parte de una visión orientada a generar prosperidad compartida.

Andrés Mijes propone frente ciudadano para fortalecer política de vivienda

En ese contexto, Andrés Mijes propuso avanzar hacia un frente amplio ciudadano por la vivienda en Nuevo León, con la participación de distintos sectores para mejorar esta política pública con enfoque social.

El alcalde enfatizó que no se trata solo de construir más viviendas, sino de construir mejor, con acceso a servicios, movilidad, comunidad y respeto al entorno.

Este enfoque, explicó, se alinea con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, centrada en impulsar la prosperidad compartida y el crecimiento con justicia social.