El alcalde Andrés Mijes supervisó los avances de la construcción de la Estancia Temporal del Adulto Mayor ubicada en la colonia La Alianza, proyecto que busca ofrecer atención integral a personas adultas mayores de zonas cercanas.

Durante su recorrido, el mandatario informó que la obra presenta un avance del 95% en su primera etapa. El nuevo espacio se localiza sobre la avenida Constitución y forma parte de las acciones municipales orientadas a fortalecer el bienestar social.

Estancia del Adulto Mayor ofrecerá atención integral y actividades recreativas

Mijes señaló que el proyecto busca generar espacios dignos que promuevan la convivencia, el cuidado y el acompañamiento de las personas adultas mayores. Además, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para reforzar el tejido social y ampliar los servicios comunitarios.

Nueva Estancia del Adulto Mayor en Escobedo atenderá a 80 personas diariamente (cortesía)

La Estancia Temporal del Adulto Mayor estará abierta de lunes a viernes en un horario de 8:00 horas a 16:00 horas, y contará con una capacidad para atender a 80 personas.

En el lugar se ofrecerán servicios de acompañamiento, asesoría legal, apoyo psicológico y orientación nutricional. Asimismo, se contemplan terapias emocionales, clases de canto, activación física y diversas actividades recreativas enfocadas en la convivencia y el bienestar.

Nueva Estancia del Adulto Mayor en Escobedo atenderá a 80 personas diariamente (cortesía)

El gobierno de Escobedo destacó que con este proyecto se ampliará la atención a personas adultas mayores en la zona poniente del municipio, además de ofrecer un espacio seguro para su cuidado integral.