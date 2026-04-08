El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, supervisó los trabajos de recarpeteo en la avenida Agualeguas, luego de que una fuga de drenaje fuera reparada por personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

Las labores se realizaron en el tramo correspondiente entre Camino Real y Monterrey, con el objetivo de mejorar la movilidad y atender afectaciones provocadas por el daño en la carpeta asfáltica.

Municipio de Escobedo colabora con Agua y Drenaje para reparar avenida Agualeguas

El mandatario acudió al cruce de Agualeguas y Villaldama, en la colonia La Concordia, donde informó que la fuga generó problemas de insalubridad y afectaciones para vecinos, particularmente a estudiantes que transitan diariamente por la zona.

Escobedo apoya reparación de fugas con trabajos de pavimentación (cortesía)

A través de sus redes sociales, el edil señaló que el municipio colaborará con la reparación de pavimento una vez que se concluyan las intervenciones hidráulicas. Además, explicó que la administración apoyará con el bacheo y recarpeteo en distintos puntos donde se registran trabajos de drenaje, con el fin de evitar que las vialidades queden deterioradas tras las reparaciones.

El alcalde indicó que existe comunicación con autoridades de Agua y Drenaje para atender fugas pendientes en la ciudad y posteriormente rehabilitar las calles afectadas. Por otra parte, señaló que el municipio contribuirá con recursos propios para completar las obras y mejorar las condiciones de tránsito.

Escobedo apoya reparación de fugas con trabajos de pavimentación (cortesía)

Asimismo, destacó que estas acciones buscan atender una problemática que durante meses generó molestias a las familias del sector, además de reducir riesgos sanitarios y mejorar el entorno urbano.

Finalmente, Andrés Mijes hizo un llamado a mantener la coordinación entre autoridades para atender fugas y rehabilitar las zonas intervenidas, con el objetivo de brindar mejores condiciones de movilidad y seguridad a la población.