En el marco del Día de la Candelaria, el municipio de Escobedo, encabezado por Andrés Mijes, llevó a cabo una tamaliza en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que familias enteras disfrutaran de esta celebración.

Familias de Escobedo disfrutan tamaliza por el Día de la Candelaria

Durante el 2 de febrero, miles de familias pudieron disfrutar de la comida tradicional, al mismo tiempo que reforzaron los lazos comunitarios en un ambiente familiar y festivo.

El alcalde, Andrés Mijes, estuvo acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Yesica Torres de Mijes, y por sus hijos Andrés y Alejandra, donde convivieron con las personas que asistieron a la tamaliza en la Plaza Principal.

Con tamales y espectáculos, Escobedo festeja el Día de la Candelaria (Cortesía)

El evento se realizó de manera simultánea en el sector de Alianza Real, con el objetivo de que más personas tuvieran acceso a esta festividad y disfrutaran de los tamales y espectáculos en vivo.

De igual manera, la tamaliza se vivió en colonias como:

Provileón

Pedregal del Topo Chico

Portal del Fraile

San Miguel

Eulalio Villarreal

Con tamales y espectáculos, Escobedo festeja el Día de la Candelaria (Cortesía)

Con la tamaliza del Día de la Candelaria, el gobierno de Escobedo reafirma su compromiso de mantener las tradiciones vivas en el municipio, al mismo tiempo que se fortalecen los lazos familiares y la cultura mexicana.