Andrés Mijes dio el banderazo de arranque a los trabajos de ampliación y conexión de la avenida Concordia, obra estratégica que mejorará la movilidad urbana en Escobedo, impactando directamente en miles de familias.

Escobedo mejora la movilidad con ampliación de avenida Concordia

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por vecinos y vecinas de la zona, donde explicó que la obra contempla la adhesión de dos carriles más entre la calle Independencia y la avenida Pino Suárez, con el objetivo de contar con doble circulación y distribuir el flujo vehicular para evitar congestionamientos y facilitar el acceso a la unidad deportiva “Lázaro Cárdenas”.

Arranca ampliación de la avenida Concordia para agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial (Cortesía)

Asimismo, señaló que la ampliación busca optimizar y reducir los tiempos de traslado diarios, así como mejorar la seguridad vial de automovilistas y peatones.

“Esto no es solo pavimento. Esto es llegar más rápido a casa, es menos tráfico, es menos vueltas, es más seguridad y es una colonia mejor conectada. Cada calle bien hecha es tiempo que les regresamos a ustedes” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Por otra parte, dio a conocer que la obra cuenta con una inversión de 11 millones de pesos, provenientes del Fondo de Ultracrecimiento, y contempla acciones de pavimentación de 1.712 metros cuadrados y áreas destinadas tanto para peatones como para vehículos; impactando directamente en la vida de más de 35 mil personas.

Arranca ampliación de la avenida Concordia para agilizar la movilidad y mejorar la seguridad vial (Cortesía)

Finalmente, Andrés Mijes aseguró que estas acciones son parte de la 4T Norteña, reafirmando su compromiso de impulsar la inversión en obras estratégicas que impacten en las comunidades y mejorar la calidad de vida diaria.