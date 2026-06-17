Andrés Mijes sostuvo una reunión con mujeres de la colonia Infonavit La Joya, en Guadalupe, Nuevo León, donde escuchó las principales problemáticas que enfrentan en materia de movilidad, desarrollo y oportunidades para sus familias.

Durante el encuentro, realizado en el domicilio de una vecina de la calle Zitácuaro, las asistentes expresaron su preocupación por la falta de oportunidades y señalaron sentirse olvidadas por las autoridades estatales.

Durante un encuentro con vecinas de la colonia Infonavit, Andrés Mijes escuchó sus principales demandas. (CORTESÍA )

Vecinas expresan inquietudes sobre desarrollo y servicios

El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo, donde las asistentes compartieron experiencias y plantearon las necesidades que consideran prioritarias para sus comunidades a Andrés Mijes.

Las asistentes manifestaron que uno de los principales problemas que enfrentan es el transporte público, ya que en ocasiones deben esperar varias horas para trasladarse a sus destinos y recurrir a taxis para llegar a tiempo.

También expresaron su preocupación por la falta de oportunidades para las personas adultas mayores y por la atención que reciben distintos sectores de la población.

Durante la reunión, las mujeres reunidas coincidieron en la necesidad de fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida en sus colonias. Entre las principales demandas destacaron la movilidad y la atención a los adultos mayores.

Tras escuchar a las vecinas, Andrés Mijes señaló que Nuevo León mantiene una deuda histórica con las mujeres y consideró necesario impulsar políticas públicas que favorezcan su desarrollo y el de sus familias.

Asimismo, afirmó que es momento de impulsar una transformación que coloque a las mujeres en el centro de las decisiones públicas y permita ampliar las oportunidades para distintos sectores de la población.