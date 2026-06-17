Andrés Mijes sostuvo una reunión con mujeres de la colonia Infonavit La Joya, en Guadalupe, Nuevo León, donde escuchó las principales problemáticas que enfrentan en materia de movilidad, desarrollo y oportunidades para sus familias.

Durante el encuentro, realizado en el domicilio de una vecina de la calle Zitácuaro, las asistentes expresaron su preocupación por la falta de oportunidades y señalaron sentirse olvidadas por las autoridades estatales.

Durante un encuentro con vecinas de la colonia Infonavit, Andrés Mijes escuchó sus principales demandas.
Durante un encuentro con vecinas de la colonia Infonavit, Andrés Mijes escuchó sus principales demandas. (CORTESÍA )

Vecinas expresan inquietudes sobre desarrollo y servicios

El encuentro se desarrolló en un ambiente de diálogo, donde las asistentes compartieron experiencias y plantearon las necesidades que consideran prioritarias para sus comunidades a Andrés Mijes.

Las asistentes manifestaron que uno de los principales problemas que enfrentan es el transporte público, ya que en ocasiones deben esperar varias horas para trasladarse a sus destinos y recurrir a taxis para llegar a tiempo.

También expresaron su preocupación por la falta de oportunidades para las personas adultas mayores y por la atención que reciben distintos sectores de la población.

Durante la reunión, las mujeres reunidas coincidieron en la necesidad de fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones de vida en sus colonias. Entre las principales demandas destacaron la movilidad y la atención a los adultos mayores.

Tras escuchar a las vecinas, Andrés Mijes señaló que Nuevo León mantiene una deuda histórica con las mujeres y consideró necesario impulsar políticas públicas que favorezcan su desarrollo y el de sus familias.

Asimismo, afirmó que es momento de impulsar una transformación que coloque a las mujeres en el centro de las decisiones públicas y permita ampliar las oportunidades para distintos sectores de la población.