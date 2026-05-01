El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó la entrega de la reconstrucción de la losa del canal pluvial Potrerillos, obra que busca fortalecer la infraestructura urbana y reducir los riesgos de inundaciones en la colonia Monterreal.

Durante el acto, el alcalde destacó que este tipo de proyectos responden a una estrategia de planeación que prioriza resultados concretos para la ciudadanía, al mismo tiempo que subrayó la importancia de concluir las obras en tiempo y forma.

Reconstrucción del canal Potrerillos beneficiará a 15 mil habitantes

Los trabajos se llevaron a cabo en el cruce de Circuito Mundial y Circuito de La Paz, donde se reconstruyó la losa del canal pluvial con una intervención de mil 595 metros cuadrados, acción que contó con una inversión superior a los 8 millones de pesos.

Además, se dio a conocer que la obra beneficiará de manera directa a alrededor de 15 mil habitantes, al mejorar la capacidad de conducción del agua pluvial y disminuir riesgos durante la temporada de lluvias.

Este proyecto forma parte de una serie de intervenciones orientadas a modernizar la infraestructura hidráulica del municipio, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las familias y proteger su patrimonio.

Por otra parte, Mijes señaló que estas acciones se alinean con un modelo de desarrollo que busca generar condiciones más seguras y ordenadas en las colonias, mediante obras funcionales que atienden problemáticas reales.

Asimismo, resaltó que el fortalecimiento de la infraestructura pluvial es fundamental para mejorar la calidad de vida en zonas urbanas, especialmente en sectores que históricamente han enfrentado afectaciones por lluvias.

Con la rehabilitación del canal Potrerillos, Escobedo da un paso más en la consolidación de obras que buscan garantizar mayor seguridad y bienestar para sus habitantes.