El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, inauguró el Centro de Ejercicios de Fuego Real de Alta Tecnología (CEFRAT). El espacio integra un stand de tiro real único en su tipo en Nuevo León, con el objetivo de fortalecer la preparación, profesionalización y seguridad operativa de los oficiales de policía.

La apertura se llevó a cabo en la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua, ante autoridades federales y estatales, como parte de la estrategia municipal para consolidar una corporación mejor capacitada y con mayores herramientas para la protección de la ciudadanía.

Andrés Mijes: la 4T Norteña refuerza el compromiso con la seguridad

Durante el evento, Andrés Mijes subrayó que la seguridad pública no se improvisa, sino que se construye a partir de entrenamiento riguroso, disciplina y responsabilidad, en sintonía con la visión de transformación impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El Centro de Ejercicios de Fuego Real de Alta Tecnología fue construido con una inversión superior a los 40 millones de pesos y cuenta con tecnología especializada que permite realizar entrenamientos seguros, modernos y profesionales, bajo condiciones controladas y realistas.

Escobedo fortalece a PROXPOL con moderno stand de tiro real único en NL. (Cortesía)

El edil destacó que este nuevo stand de tiro real es una pieza clave del modelo PROXPOL, el cual ha mostrado resultados positivos y hoy es considerado un referente nacional en materia de seguridad pública.

Nuevo CEFRAT en Escobedo fortalece el entrenamiento policial especializado

El stand de tiro está equipado con trampa de balas, deflectores balísticos, pared de combate y sistemas de iluminación, sonido y recuperación de objetivos, además de seis módulos diseñados para brindar prácticas altamente especializadas y seguras.

Asimismo, la instalación forma parte de un ecosistema integral de formación que incluye un simulador virtual de tiro y escenarios tácticos, donde los elementos desarrollan habilidades de toma de decisiones, control del estrés y actuación responsable antes de pasar a ejercicios de fuego real.

Con estas herramientas, se elevan los estándares de capacitación, se reducen riesgos operativos y se fortalece el profesionalismo policial, garantizando que las y los oficiales cuenten con la preparación necesaria para cumplir su labor y regresar a casa de manera segura.

Con la puesta en marcha del CEFRAT, el Gobierno de Escobedo reafirma su compromiso con una seguridad pública moderna, profesional y alineada a los principios de la Cuarta Transformación, colocando a las personas y la paz como eje central de su política pública.