Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, reforzó su estrategia ambiental con una nueva jornada del programa “Pulmones Urbanos”, en la colonia Quintas de Anáhuac, donde inició la reforestación de espacios públicos para mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias.

El alcalde encabezó la plantación de árboles en la plaza de la colonia, la cual será transformada en un área más fresca, funcional y amigable con el medio ambiente.

Escobedo fortalece “Pulmones Urbanos” con reforestación

Durante la jornada, el mandatario destacó que la siembra de árboles no es una acción simbólica, sino una política pública enfocada en generar beneficios tangibles para la comunidad, como sombra, oxígeno y espacios de convivencia.

Pulmones Urbanos transforma espacios públicos en Escobedo (Cortesía)

Mijes destacó que estos proyectos buscan que las colonias cuenten con zonas verdes que impacten directamente en el bienestar diario de las personas, al hacer los espacios más agradables y saludables.

El programa forma parte de una estrategia permanente del municipio para avanzar hacia un desarrollo urbano más humano y sostenible, en el que la mejora ambiental va de la mano con la reconstrucción del tejido social.

Finalmente, Andrés Mijes resaltó que la participación de la comunidad es fundamental para el éxito del programa, donde las y los ciudadanos forman parte de un papel activo en el cuidado de los árboles, fortaleciendo una cultura ecológica y solidaria en Escobedo.