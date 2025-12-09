El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó el 9 de diciembre de 2025 en un conversatorio dirigido a estudiantes del CBTIS 258. El objetivo fue fomentar la participación ciudadana juvenil en el combate a la corrupción y fortalecer una cultura basada en la integridad y la transparencia.

Andrés Mijes subraya impacto de la corrupción en el desarrollo de las ciudades

Durante su intervención, Andrés Mijes advirtió que la corrupción afecta directamente el progreso de las ciudades, ya que un manejo inadecuado de los recursos públicos frena el avance de programas sociales y oportunidades para la población.

Destacó que, con el modelo de la “4T Norteña” implementado en Escobedo, se ha impulsado un esquema de trabajo basado en el orden, la tecnología y la cercanía con la ciudadanía. Esto ha permitido avanzar en la digitalización de trámites y establecer reglas claras que reducen los espacios de discrecionalidad.

La tecnología puede ser una gran barrera para combatir la corrupción. Evita la fricción burocrática y evita que el mismo ciudadano le ofrezca a la persona que está de lado del escritorio un estímulo económico para que le ayude a sacar el trámite, eso es lo que evita la digitalización de los trámites, evita esa fricción que puede llegar a la corrupción. Andrés Mijes

Explicó que esta estrategia está alineada al Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde la construcción de un Crecimiento Equitativo se basa en la honestidad y en un entorno que rechaza prácticas irregulares.

Escobedo impulsa cultura anticorrupción entre jóvenes del CBTIS 258. (Cortesía )

En el encuentro participaron el auditor general del Estado, Alejandro Reynoso; el fiscal especializado en Delitos Electorales, Gustavo Solís; el consejero del INFO NL, Francisco Guajardo, y la diputada Armida Serrato, quienes dialogaron con las y los estudiantes sobre la importancia de la vigilancia pública y el rol activo de la sociedad en la transparencia gubernamental.