El Gobierno de Escobedo, encabezado por el alcalde Andrés Mijes, reafirmó su compromiso con el medio ambiente al sumarse al programa “Alas para la Educación”.

Esta iniciativa, promovida por el Centro de Conservación y Reproducción Ernesto Gamiz Brito A.C., busca sembrar en las nuevas generaciones la cultura del cuidado y la preservación de las aves nativas.

Este lunes 2 de marzo de 2026, el edil visitó la Escuela Primaria Eduardo A. Elizondo, en la colonia Las Encinas, donde participó activamente en una jornada dedicada a fortalecer el respeto por la vida natural y la biodiversidad que rodea al municipio.

Andrés Mijes encabeza jornada escolar para fortalecer la conciencia ambiental en Escobedo

Durante su mensaje, Andrés Mijes destacó que el modelo de la 4T Norteña prioriza el bienestar de la niñez, garantizando su derecho a desarrollarse en un entorno sano y equilibrado. Subrayó que estas acciones no son aisladas, sino parte de una visión integral de futuro.

Yo inventé la 4T Norteña pensando en todos, pero especialmente pensando en ustedes y su futuro; que no les falte naturaleza limpia. Andrés Mijes, Alcalde de Escobedo.

Asimismo, refrendó su compromiso de proteger los recursos naturales para las próximas generaciones, alineándose a la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

El edil recordó que, bajo el liderazgo de la mandataria, el país avanza hacia un crecimiento con justicia social, principio que en Escobedo se traduce en construir el mejor Nuevo León de la historia a través de la protección del ecosistema.

Escobedo fortalece educación ambiental con programa de rescate de aves: Andrés Mijes. (Cortesía )

Como parte central de las actividades, los alumnos participaron en una plática didáctica e interactiva. En ella, conocieron de cerca ejemplares de aves de presa endémicas de México y escucharon sus historias de rescate y rehabilitación, lo que permitió reforzar el mensaje sobre la importancia de proteger la fauna silvestre.

A través de “Alas para la Educación”, el municipio lleva a las aulas un mensaje de responsabilidad y amor por la vida silvestre. Con estas dinámicas, la 4T Norteña busca crear conciencia sobre la urgencia de proteger los ecosistemas y convivir en armonía con la naturaleza.