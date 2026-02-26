El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó una reunión con síndicos de municipios del Área Metropolitana para fortalecer la coordinación institucional ante los retos regionales en el marco del Mundial 2026.

El encuentro se llevó a cabo en Escobedo, conocida como la Capital de la Transformación, y contó con la participación de representantes de Monterrey, Guadalupe, Santa Catarina, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, con el objetivo de construir una agenda común para la zona metropolitana y consolidar acciones conjuntas.

Mundial 2026 impulsa trabajo conjunto entre municipios de Nuevo León

Durante su mensaje, Mijes subrayó que el Mundial 2026 representa un desafío que debe asumirse con visión regional, al señalar que Nuevo León no pertenece a una sola administración ni a un partido político, sino a toda la ciudadanía.

Asimismo, advirtió que la coordinación no puede basarse únicamente en la buena voluntad, sino que requiere reglas claras, metas medibles y continuidad institucional para garantizar resultados sostenibles.

Municipios metropolitanos de Nuevo León refuerzan coordinación institucional (cortesía)

Mijes destacó que la pluralidad política es una fortaleza cuando se traduce en acuerdos concretos que respondan a las expectativas de los ciudadanos con soluciones responsables y viables.

“Por eso, el Mundial 2026 nos exige actuar como región integrada. Si cada municipio actúa por separado, perdemos eficiencia. Si actuamos coordinados, podemos construir el mejor Nuevo León posible. La pluralidad aquí representada es una fortaleza cuando se traduce en acuerdos. La ciudadanía espera resultados, espera soluciones responsables y viables” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

En el marco de este diálogo metropolitano, el alcalde explicó que la llamada 4T Norteña plantea como prioridad la consolidación adecuada de obras estratégicas que impactan a toda la región.

Municipios metropolitanos de Nuevo León refuerzan coordinación institucional (cortesía)

Además, señaló que no basta con iniciar proyectos relevantes, sino que se deben concluir correctamente e integrarlos a la infraestructura existente, asegurando una operación eficiente al ser entregados.

Por otra parte, propuso que la coordinación metropolitana se asuma como una alianza amplia que involucre a los municipios, al gobierno del Estado, a la iniciativa privada, la academia y la ciudadanía, con el fin de impulsar un desarrollo regional basado en la colaboración estratégica.

Municipios metropolitanos de Nuevo León refuerzan coordinación institucional (cortesía)

Finalmente, Andrés Mijes añadió que este plan de trabajo se alinea con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar el crecimiento equitativo y consolidar un Nuevo León más fuerte y competitivo rumbo al Mundial 2026.